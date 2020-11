Mislykket fjernvarmesalg: Millioner brugt på rådgivning

Det har været en dyr omgang at få rådgivning i forbindelse med det nu kuldsejlede salg af Fjernvarme Fyn. Da TV 2 Fyn fik aktindsigt i den samlede regning til rådgivning lød regningen pr. 1. september på over seks millioner kroner.

Odense Kommune har blandt andet brugt flere millioner kroner på at få revisionsfirmaet PWC til at vurdere, hvad prisen for Fjernvarme Fyn skulle være. ,

Det er det københavnske advokatfirma Horten, der har været juridisk rådgiver for Odense Kommune, og alene udgiften til Horten-advokaterne beløber sig til 1,8 millioner kroner.

Horten-advokater kaldt hundehoveder

Hos Horten-advokaterne har vurderingen under hele processen været, at Odense Kommune var på sikker grund i forbindelse med salget, og det er også den juridiske vurdering fra Horten-advokaterne, som politikere fra både S, SF og Radikale har henvist til i forbindelse med salgsprocessen.

Politikerne i Økonomiudvalget i Odense har i april måned givet mandat til, at der måtte bruges mellem seks og otte millioner kroner på rådgiverudgifter i forbindelse med salget af Fjernvarme Fyn.

Ved pressemødet udtrykte rådmand Brian Dybro meget direkte kritik af rådgivningen fra Horten-advokaterne. Rådmandne kaldte advokaterne for "hundehoveder".

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra Odense Kommune og Horten-advokaterne.

