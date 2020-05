Fjernvarmestrid: Konservative føler sig smidt ud af forhandlinger

I oktober besluttede partierne bag Odense Kommunes budgetforlig at undersøge, om et salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn var muligt.

Dengang var det afgørende for forligspartierne, at køberen skulle være det forbrugerejede selskab Energi Fyn. Dermed ville Fjernvarme Fyn blive på de fynske forbrugeres hænder.

Det er essentielt, at vi sælger til Energi Fyn, så vi stadig har noget kontrol. Vi er slet ikke interesserede i at undersøge andre muligheder Cæcilie Crawley, politisk ordfører, Socialdemokratiet, Odense

Men den beslutning får nu Det Konservative Folkeparti til at forlade budgetforhandlingerne for 2020. De vil nemlig ikke lægge sig fast på en køber.

- Man er ved, henover hovedet på odenseanerne, at sælge fjernvarmen. Det synes vi godt, vi kunne have en snak om, siger Søren Windell til TV 2/Fyn.

Efter budgetforliget har flere kommercielle aktører henvendt sig, der alle er blevet afvist. Ifølge Søren Windell burde der være dialog omkring det.

- Vi synes jo, det er interessant at se, hvilke løsninger de andre har, siger han.

Brud på forliget

Det Konservative Folkeparti har flere gange i pressen udtalt, at de ikke vil lægge sig fast på en køber. Det fastholder de fredag, og dermed mener forligspartierne, at de må melde sig ud.

Den udmelding er Søren Windell ikke enig i.

- Vi mener ikke, vi har brudt et forlig, siger han.

Det er vigtigt for Konservative at sikre grøn omstilling og en lav fjernvarmepris. Derfor vil de gerne have debatten.

- Det kunne være, at vi kun solgte produktionsanlægget og beholdte hele rørsystemet. De snakke har vi aldrig haft, siger Søren Windell og fortsætter:

- Vi har på onsdagens byrådsmøde bedt om, at have en debat om det i byrådet. At vi i byrådet kan snakke om det. Det er der heller ikke stemning for. Det er den lukkethed, vi er meget imod.

Overraskende udmelding

Politisk ordfører for Socialdemokratiet i Odense Cæcilie Crawley er ærgerlig over situationen, og kan ikke genkende billedet, af at Det Konservative Folkeparti skulle være smidt ud.

- Jeg havde faktisk ikke set det komme, siger hun til TV 2/Fyn.

For Socialdemokratiet er køberen af Fjernvarme Fyn ikke til debat.

- Det er essentielt, at vi sælger til Energi Fyn, så vi stadig har noget kontrol. Vi er slet ikke interesserede i at undersøge andre muligheder, siger Cæcilie Crawley og fortsætter:

- Det var desuden en af betingelserne i budgetforliget fra 2019, og det står klokkeklart deri, at Fjernvarme Fyn kun må sælges til Energi Fyn. Det ville de konservative gerne bakke op om, men samtidig sagde de, at de vil have andre købere i tale. Og det er som at blæse og have mel i munden.

Hun mener desuden ikke, der har manglet debat.

- De konservative har haft mange lejligheder til at sige fra, og vi har også spurgt dem mange gange, om det virkelig var så vigtigt for dem at undersøge, om der potentielt kunne være andre købere af Fjernvarme Fyn, og det har de så endeligt meldt ud i dag, siger Cæcilie Crawley.

Dog vil hun gerne åbne for en diskussion, når købstilbuddet fra Energi Fyn kommer.

- Derfra glæder vi os til at få en masse input til, hvad odenseanerne synes, pengene skal gå til. Men vi sælger ikke, hvis ikke tilbuddet er godt nok, siger hun.

Ikke nødvendigvis et salg

Det kan de to parter blive enige om. Søren Windell sår tvivl om, et salg er den rigtige løsning.

- Det er ikke sikkert, det er en god idé at det skal sælges. Det ved vi ikke endnu. Når der kun er en der kan få lov til at byde på det, så er det heller ikke sikkert at prisen er interessant. Der er vi slet ikke nået til endnu. Vi savner debatten om det, siger han.

Søren Windell frygter prisstigninger.

- Vores fjernvarmepriser er så lave i Odense, det skal vi simpelthen sikre. Det er så vigtigt for os, siger det konservative byrådsmedlem og fortsætter:

- Vi skal virkelig tænke os godt om. Og det er derfor, vi gerne vil have en åben snak om det. Det kan vi ikke få lov til.

TV 2/Fyn ville gerne have interviewt Peter Rahbæk Juel, men han henviser til Cæcilie Crawley.