Flemming rykker ind i nyt robotlab: - Vi kan være first mover på den teknologi, der kommer

For Thomas Kastrup, der er Lead Innovation & Technology Consultant hos energivirksomheden Ørsted, er robotteknologi en vigtig del af Danmarks fremtid.

- For os er der ingen tvivl om, at robotterne kommer, og vi ser en del opgaver, hvor vi kan øge sikkerhed og effektivitet ved at lade robotterne arbejde for os, siger Thomas Kastrup.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har bevilliget 4.672.000 kroner per år de næste fire år til arbejdet i den nye robothal.