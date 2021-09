Flere anholdelser: 25-årig sender knytnæve i ansigtet på betjent

Den 25-årige svendborgenser tiltrak sig i første omgang politiets opmærksomhed, fordi han tissede på gaden.

- Ungersvenden er ved at vaske cykler, og da betjentene påtaler det og har fat i ham, vender han sig om og slår med knyttet næve, forklarer vagtchefen.

Kærestepar i slagsmål

Senere måtte Fyns Politi også have en patrulje til Frederiksgade i Svendborg, hvor et kærestepar var kommet i slåskamp med personalet på et værtshus.