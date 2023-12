Flere biler involveret i uheld midt i juletrafikken

Midt i den travle juletrafik er der sket et uheld på Fynske Motorvej, skriver Vejdirektoratet. Uheldet er sket i retning fra Middelfart mod Odense mellem <53> Odense V og <52> Odense SV, fremgår det af trafikkortet.

Fyns Politi bekræfter, at de klokken 13.20 har modtaget en anmeldelse om, at tre-fire biler har været involveret i et trafikuheld, og at en ambulance er tilkaldt.



Vagtchefen fortæller samtidig, at politiet er på vej til ulykkesstedet, og at man derfor ikke har noget overblik over eventuelle tilskadekommet. Uheldet medfører kødannelse på op mod en halv time i skrivende stund.