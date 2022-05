Flere bilister er endt på letbanesporet: - Jeg kunne ikke se, hvor jeg skulle køre hen

Også Freddy Jensen fik for en måned siden hjulene fra asfalten og op på sporene ved Rosengårdcentret. Her var det dog ikke så nemt at komme af igen.

- Der er mange andre, der skal denne vej mod Rosengårdcentret. De kørte jo i den rigtige bane, som jeg så havde svært ved at komme tilbage på. Så jeg måtte vente til trafikken var aftagende, siger Freddy Jensen.

Gamle GPS'er og nye trafikforhold

Ifølge kontorchef i afdelingen Vejmyndighed og Parkering i Odense Kommune, Jacob Juhl Harberg, kan de mange oplevelser med vildfarne bilister i letbanesporene blandt andet skyldes, at trafikken har ændret sig meget i Odense i forbindelse med letbanen.

Han peger også på, at mange bilister kører rundt med forældede kort i deres GPS, som kan være med til at sende dem på afveje, hvis de ikke er opmærksomme på skiltningen.

- Vi oplever en generel udfordring med trafikanter, som ikke respekterer skiltningen – eksempelvis cykler i gågaden, hastighedsoverskridelser og indkørsel på steder, hvor trafikanter ikke må køre ind, og ulovlig parkering. Episoden forleden med en bilist i letbanesporet foran Albani Kirke kan dog ikke være et spørgsmål om tilvænning, og her er det desværre en mulighed, at bilisten har truffet et bevidst valg om at bruge letbanesporet, siger Jacob Juhl Harberg.

Jacob Juhl Harberg forsikrer dog om, at Odense Kommune og Fyns Politi holder løbende øje med området. Hvis de oplever et generelt problem, vil de undersøge muligheden for yderligere skiltning eller fysiske foranstaltninger.

Biler på sporene er ikke de eneste problemer med letbanen. Flere beboere på strækningen har længe været plaget af støj, og målinger afslører nu, at værdierne ligger over grænsen.