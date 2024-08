Flere brandbiler rykkede ud til "bygningsbrand i rækkehus"

Det store kavaleri blev rullet ud, da Beredskab Fyn natten til torsdag fik en anmeldelse om en bygningsbrand i et villa- eller rækkehuskvarter på Frodesvej i Bolbro i Odense.

Da brandvæsnet ankommer opdager det, at der er tale om en brand i et elskab.

- Jamen vi rykker ud med fire brandbiler, seks brandmænd og en indsatsleder på grund af anmeldelsen, siger Mikael Kristiansen, indsatsleder hos Beredskab Fyn.

- Da skabet, der brænder, er placeret op af en murstensvæk, vurderer vi hurtigt, at der ikke er fare for, at branden udvikler sig, siger han.

Ret hurtigt fik brandfolkene slukket branden, der dog har haft den konsekvens, at en del af beboerne i kvarteret har været uden strøm i løbet af natten.

Forsyningsselskabet fik dog ordnet skaderne, så beboerne igen har strøm torsdag morgen.

Episoden udspillede sig klokken 01.30.