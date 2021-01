Flere byder på Vollsmose: Investorer klar til ”Den Sidste Vollsmoseplan”

Frem mod 2030 skal Odense-bydelen Vollsmose omdannes til et moderne, attraktivt og velfungerende område. Odense Kommune har sammen med boligorganisationerne FAB og Civica iværksat det langsigtede byudviklingsprojekt, der skal genopfinde en af landets mest omtalte bydele.

Parterne har derfor sammen været på jagt efter en privat investor, der vil være med på projektet. Seks forskellige private investorer har budt ind på opgaven med at bygge private boliger i Vollsmose. Af dem er fem nu udvalgt.

Det glæder Odenses socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel.

- Det er en afgørende milepæl. Da jeg i slutningen af 2017 for første gang begyndte at tale med investorer om investeringer i Vollsmose, var der mere smil på læben, end der var seriøse blikke i øjnene. Men efter vi har lagt ”Den Sidste Vollsmoseplan”, er det blevet seriøst, og de har en appetit på det.

- Det er store konsortier, der typisk består af nogen, der har forstand på udvikling af ejendom og byudvikling. Og så har de pengefolk i ryggen, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2 Fyn.

De private boliger skal supplere de almene boliger, så der med både almene og private ejer- og lejeboliger er grundlag for at tiltrække og skabe en blandet beboersammensætning i området. Derfor glæder det også Flemming Jensen, der er formand for Fyns største almene boligorganisation Civica, at det er store og robuste investorer, der har budt ind på opgaven.

- Vi har jo store planer for området, og dem skulle vi gerne nå i mål med. Det skal være et rigtig spændende område, der bygger på bæredygtighed, hvilket vi i Civica lægger stor vægt på – og så at vi får den her blandede beboersammensætning, som vi har andre steder i byen, siger Flemming Jensen.

Tiårigt projekt

Nu går Odense Kommune sammen med boligorganisationerne FAB og Civica videre med at vurdere de fem kandidater, så de får valgt den helt rigtige til det Arealudviklingsselskab, de har skabt til projektet.

Derfor er det selvsagt også vigtigt, at det bliver den helt rigtige investor, der kommer med i det langvarige projekt.

- Det er jo over et årti, vi skal skabe en forandring i Vollsmose. Så vi skal virkelig kunne se hinanden i øjnene og sige, at vi tror på det her, og vi tror på hinanden. Det er ikke for sjov, man går ind i sådan noget her. Det er, fordi man er klar til at knokle igennem og investere i at skabe et anderledes Vollsmose, siger Peter Rahbæk Juel.

Den endelige beslutning om, hvilken af de fem mulige investorer, der kommer med på projektet, bliver truffet til september.