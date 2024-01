Flere end ventet: 5,8 mio. kørte med letbanen i 2023

Flere end ventet har kørt med letbanen i Odense i 2023. Samlede antal påstigninger i 2023 lander således på 5,8 millioner. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside.

I august blev letbanens passagerestimat for 2023 nedjusteret til 5,3 millioner. Når det samlede antal solgte billetter nu overstiger det tal, hænger det sammen med at der i september, oktober og november var 200.000 flere, der steg på letbanen, sammenlignet med samme periode sidste år.



- Vi har set en tydelig passagerfremgang hen over efteråret. Kunderne er vendt tilbage i stort tal oven på den frustrerende sommer med flere ugers driftsstop i juni og juli. Vi havde nok frygtet et efterslæb i månederne derefter, men det har vi stort set undgået, og vi kan på den baggrund være ganske tilfredse med et samlet passagertal på 5,8 millioner, udtaler Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

Odense Letbanes passagermål for 2024 er 6,4 mio. påstigninger.