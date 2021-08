Flere film til Fyn: Børn og unge sendt ud med undervandsdroner

Leg med filmteknikker er da også særligt aktuelt i disse dage, hvor SVEND – Hele Danmarks Filmpris - er i fuld gang i Svendborg, mens dette års Internationale Filmfestival i Odense for alvor går i gang mandag.

Første af flere tilbud

Dagens workshop med undervandsfilm er første tilbud fra projektet MEDIE X. Et nyt fynsk film- og medietilbud, der er et samarbejde mellem FilmFyn, Odense Filmværksted, Odense International Film Festival og Odense Hovedbibliotek.

De arbejder for at styrke børn og unges kompetencer inden for film og medier.

Ambitionen er blandt andet at skabe et permanent studie på Fyn, hvor netop børn og unge kan lære at lave film.



- De skal have mulighed for at lære at lave alt omkring film og medier - lære at lave dem selv, lære at forstå dem, siger Klaus Hansen, direktør hos FilmFyn.

Giver producent nye idéer

Ud over at skabe nye oplevelser for dagens børn og unge gav det også filmproducenten, Mikael Woelke, der var med børnene ud, en ny idé til fremtidige projekter.

- Jeg tror, vi skal prøve at lave en kortfilm, hvor noget af det foregår under vand. Det har vi aldrig gjort før. Det må blive til efteråret - eller foråret er måske bedre, hvis vi skal i vandet med skuespillerne, siger filmproducenten fra Klar til film - Station Next.