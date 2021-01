Flere foreninger får nye kunsgræsbaner: - Det har kæmpe betydning for lokalsamfundet

- Det er helt fantastisk.

Pernille Egdal og resten af Fjordager IF har svært ved at få armene ned ved udsigten til en ny kunstgræsbane i foreningen.

For det betyder meget for hele lokalområdet at få en kunstgræsbane, og de nye baner, som Odense Kommune fredag annoncerede, er der stort behov for.

- Det har stået højt på ønskelisten i mange år, og pludselig kan vi se, at det kan blive realiseret. Det er vi utroligt glade for, og det er en kæmpe styrkelse af vores lokalsamfund og foreningen, siger Pernille Egdal, der er daglig leder i Fjordager IF.

Placeringen af de nye baner blev afsløret på et pressemøde fredag middag. Udover hos Fjordager IF er der planer om baner hos foreningerne B67, Odense KFUM, Dalum IF og Højby S&G.

Kommunen har sat 25 millioner kroner af til at anlægge de fem baner samt at nyanlægge de eksisterende baner hos foreningerne TPI, B1909 og Næsby Boldklub.

Løser puslespil

En kunstgræsbane kan i modsætning til kommunens almindelige græsbaner bruges hele året. Derfor vil den nye bane være med til at lette presset på Fjordagerhallen, hvor det kan være svært at få plads til både de vanlige aktiviteter i hallen og de fodboldhold, der rykker indendørs i vinterhalvåret.

- Haltiden er knap, og der er mange om buddet. Det her gør, at de ældste børn kan spille ude hele året. Det er et kæmpe plus. Det bliver bare nemmere at få det her puslespil lagt, siger Pernille Egdal.

De 25 millioner kroner er en del af en pulje på i alt 95 millioner kroner, som Odense Kommune bruger på fritidslivet. Pengene er en del af aftalen Velfærdens Fundament.

50 millioner kroner er sat af til at vedligeholde de kommunalt ejede haller, foreningslokaler og klubhuse med et særligt fokus på indeklima og omklædningsfaciliteter.

Derudover går ti millioner kroner til en pulje, som foreninger, der selv ejer deres bygninger, kan søge, hvis de ønsker at renovere. De sidste ti millioner kroner går til at forbedre omklædningsrum og at dele byens haller bedre op, så halkapaciteten udnyttes bedre.

Helårstræning

Ifølge Jesper Clausen, der er leder i Fjordager IF's fodboldafdeling, kan den nye bane være med til at fastholde børn og unge mennesker i klubben i en længere periode.

- Lige nu er der en tendens til, at man søger mod de steder, hvor man kan spille fodbold hele året. Det vil vi så også kunne. Det giver en længere levetid rent fodboldmæssigt, siger han og fortsætter:

- Det betyder rigtig meget for vores lokalområde. Ikke kun her i Seden, men også i Bullerup og Agedrup.

Banernes placering er besluttet blandt andet ud fra hensyn til størrelsen på foreningerne, at nærliggende skoler og klubber kan bruge banerne samt at klubberne og nærliggende klubber laver mere end almindelig fodboldtræning.