Flere kameraer skal overvåge odenseanerne

Der skal være mere videoovervågning i de områder af Odense, hvor festen i nattelivet foregår.



Det er et af hovedpunkterne i en ny tryghedspakke, som Socialdemokraterne og Konservative i Odense fredag har præsenteret.

Kameraerne skal ifølge udspillet blandt andet placeres på Fisketorvet og Overgade.

Kameraerne skal være med til, at flere kan føle sig trygge, når de går til og hjem fra festen, fremgår det af forslaget.

- Efter byen er blevet færdigbygget, kan vi se, at der er sket en adfærdsændring, og der er mange flere mennesker i det område. Vi ved, at der, hvor der er lys og kameraovervågning, er der også en øget tryghed. Og skulle der ske noget, har politiet et nyt værktøj til at opklare det, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Ifølge borgmesteren skyldes forslaget ikke, at der har været en række voldsomme episoder i nattelivet i Odense. Derfor handler initiativet ikke om at skabe tryghed, men om at øge trygheden i nattelivet.

- Det er nødvendigt, at vi gør det, for der er grænser, der bliver overskredet i nattelivet. Der er steder, hvor vi kan skabe et tryggere byrum for dem, der er i det, siger borgmesteren.

Flere elementer i pakken

Sammen med den konservative by- og kulturrådmand Søren Windell præsenterede han fredag middag tryghedspakken på et kort pressemøde.

Rådmanden fortæller, at han sammen med borgmesteren har været ude og tale med en lang række aktører i nattelivet – unge, restauratører, natteravnene og politiet - for at høre, hvordan det egentlig står til med trygheden i Odense.

De erfarede blandt andet, at inde på stederne er der rigtig meget tryghed, men der er nogle mørke områder rundt omkring i byen, hvor man gerne vil have gjort noget mere.

- De input, der kom ind, har vi nu haft gennem forvaltningen for at få dem kvalificeret, og derfor kan vi nu præsentere den her pakke, siger Søren Windell.

Tryghedspakken skal bringes på banen under de kommende budgetforhandlinger for 2023, og er derfor ikke endeligt besluttede initiativer.

Blandt de øvrige initiativer er en bedre tunnel med mere lys og overvågning under den gamle banegård, øget tilskud til natteravnene, nye taxaholdepladser og mere belysning i Kongens Have.

Baseret på flere møder

Siden april har Peter Rahbæk Juel og Søren Windell arbejdet med forslaget, som altså samlet set skal øge trygheden i det odenseanske natteliv.

De to politikere har blandt andet afholdt en række møder med restauratører, brancheforeninger, frivillige, politiet, ungdomsuddannelser og trafikselskaber. Endelig er også en masse unge mennesker blevet hørt til et stormøde i april.

I midten af maj blev der afholdt et åbent dialogmøde på Studenterhus Odense med deltagelse af såvel unge gæster i nattelivet og aktørerne i selvsamme.

Til dialogmødet blev flere af temaerne fra de tidligere møder drøftet. De unge kom med input til, hvad de mente kunne gøre byen mere tryg, og hvad de savnede i nattelivet.

- Udspillet beror på de input, vi har fået fra dem sammen med de faglige betragtninger, som også kan være med til at øge trygheden i nattelivet, siger Peter Rahbæk Juel.

Ifølge borgmesteren har tryghedspakken en samlet udgift på tre-fire millioner kroner.

Forslaget om at øge trygheden i nattelivet er tidligere blevet godt modtaget blandt flere unge i det odenseanske natteliv.