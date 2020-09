Flere lærerstuderende fra UCL i Odense smittet med coronavirus

Opdatering Artiklen er opdateret med det seneste antal smittede på uddannelsen.

En lærerstuderende blev i weekenden testet positiv for coronavirus på UCL's campus på Niels Bohrs Allé i Odense. Tirsdag er tallet oppe på 14 oplyser rektor Jens Mejer Pedersen.

Tirsdag blev i alt 126 studerende kontaktet og sendt hjem, og onsdag er yderligere elever sendt hjem, så tallet nu ligger omkring 200. De skal blive hjemme, indtil de er blevet testet og konstateret smittefrie. Der er blandt andet tale om nye studerende, som har deltaget i studieintroducerende forløb varetaget af ældre studerende.

- Vi tager situationen ekstremt alvorligt, og vores beredskab blev lynhurtigt aktiveret, siger rektor Jens Mejer Pedersen.

Ifølge rektor er der ikke noget, der peger i retning af, at eleverne er blevet smittet på skolen.

- Vi har ikke indicier på, at smitten skulle være opstået på vores campus, siger Jens Mejer Pedersen.

- For de elever, der er sendt hjem, bliver undervisningen omlagt, så de kan modtage online undervisning, og så håber vi at få dem tilbage i løbet af 5-8 dage, når de er blevet testet negativ to gange, siger han.

Ifølge skolen vil der senere på ugen blive opstillet et mobilt testcenter på skolen.

- Vi er i kontakt med sundhedschefen i Odense Kommune, og på torsdag får vi opstillet et mobilt testcenter ved campus på Niels Bohrs Allé, så studerende kan blive testet, siger Jens Mejer Pedersen.

Campus på Niels Bohrs Allé har over 5.000 indskrevne studerende og over 500 ansatte. Ifølge rektor er undervisningen opdelt i hold af 30 til 40 elever, og de elever, der kan have været i kontakt med en smittet er sendt hjem.

På den måde håber man at inddæmme smitten, så de mange øvrige studerende bliver påvirket så lidt som muligt.

- Vi følger alle retningslinjer, men hvis sundsmyndighederne fortæller os, at vi skal gøre mere, så gør vi selvfølgelig det, siger Jens Mejer Pedersen.