Flere med ikke-vestlig baggrund skal i arbejde i Odense Kommune

Odense er den kommune i hele landet, der har flest kvinder med ikke-vestlige baggrund uden for arbejdsmarkedet, og næstflest når man kigger på både mænd og kvinder.

Odense Kommune beder derfor nu fem eksperter på beskæftigelses- og integrationsområdet om konkrete løsninger og anbefalinger til, hvordan flere ikke- vestlige borgere med indvandrerbaggrund kan komme i job.

- Den høje ledighed blandt borgere med en ikke-vestlig baggrund er ét af de største problemer, vi overhovedet har i Odense. Udover at det koster kommunekassen meget dyrt, så er det en tragedie for den enkelte borger og en kilde til frustration for de virksomheder, der mangler arbejdskraft, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt i en pressemeddelelse.



Millioner på spil

Ved en tidligere lejlighed har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skønnet, at Odense Kommune kan spare lige under en kvart milliard kroner om året, hvis andelen af forsørgelsesudgifter blev den samme for borgere fra ikke-vestlige lande som for befolkningen som helhed.

Derfor skal der i følge rådmand Christoffer Lilleholt (V) handling til med det samme.

De fem eksperter kommer med erfaring fra erhvervslivet, forskningensverden samt integrationsområdet og mødes første gang primo februar. Gruppen vil til juni præsentere sine konkrete løsninger og give anbefalinger til, hvordan forvaltningen hjælper flere odenseanere med ikke-vestlig baggrund i arbejde.

Beslutningen om at nedsætte en ekspertgruppe er en del af budgetforliget for 2023.

- Vi håber selvfølgelig, eksperterne kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan vi får personer fra gruppen af ikke-vestlige og ofte langvarigt arbejdsløse i job. Men vi håber i høj grad også på at få anvisninger til, hvordan vi undgår, at gruppen vokser fremover, siger Christoffer Lilleholt og peger på, at Odense Kommune har landets laveste beskæftigelsesfrekvens for borgere med ikke-vestlig baggrund.



Arbejdspligt på vej

Problemstillingen blev også taget op af statsminister Mette Frederiksen i hendes redegørelse af landets tilstand til Folketinget tirsdag.

- Flere kvinder med indvandrerbaggrund skal i job og tage del i fællesskabet med os andre. Der kommer nu en egentlig arbejdspligt. Det skulle vi have indført for mange år siden, siger Mette Frederiksen, fra Folketingets talerstol og fortsætter:

- Det er godt for kvinderne. For samfundsøkonomien. For børnene. Og for ligestillingen mellem kønnene.

