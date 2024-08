Flere megakoncerter på Dyrskuepladsen: Borgere harcelerer mod Rahbæk Juel efter udtalelser

Den vurdering er formand for By- og Kulturudvalget Søren Windell (K) ikke enig i.

- Vi har en stor gruppe borgere, der sætter pris på de her arrangementer. Det giver gode oplevelser for rigtige mange fynboer og odenseanere. Beboerne i området er bestemt ikke glemt, og det viste vi også ved at opgradere de trafikale forhold op til koncerten, siger Søren Windell (K).



Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) understreger også, at hans egen udtalelse ikke havde til hensigt at træde nogen over tæerne.

- Det er bestemt ikke et forsøg på at være respektløs. Det er alene et ønske om, at vi bliver ved med at udvikle byen og gøre den sjov og attraktiv at bo i og besøge. Det har vi heldigvis set, at rigtig mange af beboerne i området sætter stor pris på - netop fordi det skaber unikke muligheder og oplevelser i deres lokalområde, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Savner dialog

Et af de store kritikpunkter i sagen er, at beboerne selv har valgt at købe bolig i et område, hvor der afholdes kulturelle arrangementer.

Den kritik forstår Nils Skeby godt, men understreger, at beslutningen om udvidet koncertarrangementer ikke var en del af lokalplanen, da han flyttede til.

- Jeg kan godt forstå, at folk undrer sig over, at vi vælger at bosætte os, hvor vi bor og samtidigt er utilfredse. Problemet er bare, at da jeg flyttede til området, stod der intet om store koncerter i lokalplanen - kun det sædvanlige dyrskue. Derfor er det jo atypisk for den demokratiske ånd, at de tog beslutningen om kæmpekoncerter uden at inddrage os. Vi savner jo bare respekt og dialog.

Men selvom udtalelserne ikke faldt i god jord hos Nils Skeby, så var han ikke helt negativt stemt overfor afviklingen af arrangementet.



- Der var selvfølgelig stadigvæk støj, men kommunen havde sat afspærringer op, så der var begrænset antal parkeringspladser i området, og det hjalp virkelig meget. Vi kunne for en gangs skyld køre vores biler ud fra vores ejendomme. Det problematiske var, at da Grøn Koncert løb af stablen senere på sommeren, så var vi tilbage ved det sædvanlige trafikkaos og fulde mennesker, siger Nils Skeby.