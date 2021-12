Flere personer anholdt efter muligt skyderi i Odense

Det er dog usikkert, om der rent faktisk er blevet afgivet skud, men i sin efterforskning af sagen har Fyns Politi anholdt seks personer. Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Vi har ikke truffet nogen forurettede, men i forbindelse med anmeldelsen træffer vi fire personer i en bil, som vi vælger at tage med ind for at se, om de har nogen forbindelse til sagen, siger vagtchef hos Fyns Politi Henrik Krøjgaard til avisen.

Derudover er yderligere to personer anholdt i løbet af natten.