Flere sigtet for at være fuld på elløbehjul: - Det er iøjnefaldende mange

Det første elløbehjul blev standset lidt over midnat på Kochsgade i Odense C, og derefter fulgte sigtelserne ellers som perler på en snor.

På Vesterbro, på Reventlowsvej, på Nørregade og på Vindegade, hvor den sidste blev stoppet klokken 03.42.

- Vi har en formodning om, at mange, der cykler eller kører på elløbehjul i nattetimerne, kan være påvirket. Ofte kigger vi på folks kørselsforløb, og hvis de ikke skønnes til at kunne køre forsvarligt, beder vi dem om at deltage i en alkometertest, fortæller Anders Brahe.

En dyr tur hjem

Ifølge Rådet for Sikker Trafik koster det en bøde på 2.000 kroner første gang, alkometret blæses over de tilladte 0,5 promille på et elløbehjul. Anden gang koster det 4.000 kroner.

- Derudover kan det have indflydelse på ens kørekortforhold, siger Anders Brahe.

I Odense findes tre udbydere af leje-elløbehjul. Netop for at minimere risikoen for spirituskørsel kan firmaet Bolts elektriske køretøjer ikke lejes i nattetimerne fredag og lørdag.