Flere sigtet i sag om Vollsmose-drab

Politidirektør Arne Gram er tilfreds med udviklingen i efterforskningen, som han siger foregår i et af de sværeste miljøer.



- Det er jo en særlig tragisk sag, hvor en uskyldig ender med at blive dræbt på grund af den totale mangel på respekt for andres liv, som de her bandekriminelle udviser, siger han.

- Desværre er der stadig to mistænke på fri fod, og derfor vil jeg også gerne appellere på det kraftigste til at kontakte os, hvis man ved, hvem de er.