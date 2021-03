Flere skoler i Vollsmose lukkes på grund af coronasmitte

Flere skoler i Vollsmose skal holde lukket indtil 22. marts på grund af høje smittetal i Odense-bydelen. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs også Efter flere dages fald: Nu stiger smitten en smule igen i Vollsmose

På baggrund af de høje smittetal og smitteudbrud blandt børn i Vollsmose har styrelsen udstedt et påbud til i alt fire skoler.

Det gælder folkeskolerne Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen i Vollsmose samt de to privatskoler Odense Privatskole, der ligger i nærheden af Vollsmose, og Al-Salahiyah Skolen i Agedrup.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at den er i tæt dialog med Odense Kommune og har i samarbejde med kommunen iværksæt en række tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus.

Tiltag mod coronasmitte i Odense Kommune Der er udbredt smitte blandt børn og voksne i Odense Kommune, særligt området omkring Vollsmose i det nordøstlige Odense. Aktuelle tiltag: Øget testindsats

Styrelsen for Patientsikkerheds testambassadører er på gaden for at uddele informationsmateriale og ringe på hos borgerne for at opfordre alle til at lade sig teste

Kommunens egen ekspertgruppe er synlig i området og laver en opsøgende indsats med tilbud om isolationsfaciliteter til smittede, herunder tilbud om praktisk hjælp til blandt andetindkøb

Odense Kommune sender sms'er til borgere i Vollsmose med opfordring til at lade sig teste to gange om ugen

Der kommunikeres og samarbejdes via moskeer, tillidspersoner og netværk med stor legitimitet i området

Undervisning af mindre grupper eksempelvis mødre grupper, butiksejere i hygiejne, smittefare, isolation med mere

Kommunale medarbejdere, som taler forskellige sprog, deltager i kommunikationen ude i området

Der kommunikeres fra kommunen på de sociale medier, kommunikationsmaterialer er oversat til forskellige sprog.

Overvågning af smittetal på skoler og daginstitutioner

Abildgårdskolen, H.C. Andersen Skolen, Odense Privatskole og Al-Salahyiah er midlertidigt lukket

Kommunikation via Aula til forældre på Abildgårdskolen og H.C. Andersen om test og testmuligheder samt information om isolation i forbindelse med positiv test eller hvis man er nær kontakt

Kommunikation via Aula til alle forældre på skole og dagtilbudsområdet om opfordring til test og testmuligheder den kommende uge

Der er kontakt til de store foreninger i området

Store fritidsklubber holder lukket indtil videre

Politiets tryghedspatrulje har intensiveret indsatsen

Der er oprettet isolationsfaciliteter i Vollsmose-bebyggelsen i tomme lejligheder, så beboerne ikke skal helt ud af området.

Iværksat ekstraordinær rengøring i opgange

Etablering af lokal rådgivningsenhed med base i Vollsmose, der kan rådgive borgerne i området om covid-19, åbent alle dage

Mulighed for tilknytning af tosprogede vejledere/rådgivere fra SDU/UCL læge- og sundhedsuddannelserne

Opfordring til, at alle klubber, foreninger og moskeer anbefaler deres medlemmer/menighed at blive testet to gange ugentligt og informerer om Rådgivningsenhed. Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Smitten stiger igen

Den seneste uges tid er det ellers gået den rigtige vej med smittetallene i Odense-bydelen, som i februar og marts har oplevet voldsomt høje smittetal.

Fredag viser den seneste opgørelse dog, at incidenstallet igen er steget en smule fra 601,6 til 612,5. Det sker, efter at der det seneste døgn er fundet ni nye smittetilfælde med coronavirus.

I alt har der været konstateret 56 tilfælde med coronavirus den seneste uge i Vollsmose.

Mindre smitte i resten af Odense

Samlet set falder incidenstallet for hele Odense Kommune. Torsdag lå kommunens samlede incidenstal på 90,3, men det er dykket en smule til 87,8.

Læs også Første sigtelser: Fem får bøder for ikke at bære mundbind i Vollsmose

Incidenstallene er vigtige indikatorer på, hvor udbredt smitten er, og de kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først.

Har en kommune eller en bydel incidenstal på over 100, er der større risiko for, at den fortsat skal være lukket ned, selv om resten af samfundet kan genåbne.