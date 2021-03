Flere smittede: Nyt hop i incidenstallet for Vollsmose

Efter der i weekenden blev registreret mindre smitte i Odense-bydelen Vollsmose, er tallene igen steget betydeligt det seneste døgn.

Det viser de nyeste tal fra Odense Kommune.

I alt er ti personer testet positive siden søndag, hvilket betyder, at incidenstallet for bydelen går fra 535,9 til nu at ligge på 645,3.

Da smitteudbruddet i Vollsmose var på sit højeste 8. marts, lå incidenstallet på 951,5. For blot en uge siden tallet dog nede på 415, efter kommunen havde igangsat en massiv testindsats.

Smitten stiger i hele Odense

Sammenlignet med flere af de andre fynske kommuner ligger smitten fortsat højt generelt i Odense. For hele kommunen er incidenstallet steget fra 122,4 søndag til 128,4 mandag.

Det dækker over 263 nye smittede inden for den seneste uge. Og det er ikke kun i Vollsmose, beboerne tester positive på deres tests.

I Odense C er incidenstallet steget fra 65 til 85 det seneste døgn. Og i både i Odense M (incidens 123), Odense SØ (117) og Odense SV (116) er der ifølge Odense Kommunes egne tal registreret stigninger.

I hele Odense NØ, hvor Vollsmose ligger, er incidenstallet på 513.