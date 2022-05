Flere spilafhængige end nogensinde: Odense kommune vil have forbud mod spilreklamer

Spilreklamer skal forbydes i den offentlige transport i Odense Kommune.

Sådan lyder forslaget om bettingreklamer fra Venstre Odense.

Venstre Odense ønsker, at Odense Kommune skal være en del af forebyggelsen mod spilleafhængighed.

- Der er et etisk, moralsk ansvar i det her i forhold til at fjerne noget i gadebilledet, som frister sarte sjæle og vores unge mennesker, siger Araz Khan (V), der er byrådsmedlem og politisk ordfører.

Og forslaget falder måske på et tørt sted. Ifølge Jyllands-Posten er antallet af personer, der har problemer med pengespil fordoblet i løbet af en femårig periode. I 2021 havde 478.000 personer pengespilsproblemer. Det tal lød i 2016 på omkring 212.000 personer.

I Randers blev forbuddet i mandags vedtaget med stort flertal i byrådet, og nu går skatteminister Jeppe Bruus (S) også ind i sagen om forbud mod bettingreklamer.

- Vi har ladet os inspireret af Randers Kommune, men vi har efterhånden drøftet det af nogle omgange, siger Araz Khan.

Støtter ikke forslaget

Forslaget er endnu ikke blevet drøftet i Odense Byråd, men byrådsmedlem Kristian Guldfeldt (K) støtter ikke forbuddet mod spilreklamer.

- Det er ikke en opgave for en kommunalbestyrelse, men for Christiansborg.

Ifølge Kristian Guldfeldt er det en dårlig ide at lave forskellige regelsæt på tværs af landets kommuner.

- Det bliver et problematisk forslag at håndhæve. Vi skal have ensartet lovgivning på landsplan. Ellers bliver det en fuldstændig bureaukratisk jungle, som ikke er til at finde rundt i, siger han.

Markedsføring gået over gevind

Ifølge Center for Ludomani er markedsføringen på bettingområdet steget de seneste ti år.

- Vi har længe gjort opmærksom på, at den her markedsføring er gået helt over gevind. Det er yderst problematisk, for vi ved, at børn, unge og dem, der spiller mest, ikke har godt af markedsføringen, siger Henrik Thrane Brandt, der er centerleder for Center for Ludomani.

Venstre Odense håber, at flere partier i byrådet vil støtte forslaget.

- Det her handler ikke om ideologi eller politisk ståsted, men om vi kan være bekendt at stille vores offentlige platforme til rådighed for noget, der er afhængighedsskabende, når der er et stigende problem, siger Araz Khan.

Og forslaget ser ud til at blive støttet af Enhedslisten Odense.

- Det lyder som en rigtig god ide at forbyde det. De steder, hvor vi har mulighed for at bestemme over reklamerne, er det fint at forbyde spilreklamer. Det er en god start, siger Reza Javid fra Enhedslisten.

Et skridt på vejen

Ifølge venstremanden vil forslaget være et skridt på vejen.

- Der er stadig et liberalt spillemarked. Det er ikke sådan, vi forbyder spil, men vi begrænser markedsføringen i det offentlige rum, hvor platforme, som er betalt af skatteborgerne, skånes, siger Araz Khan.

I forvejen har både Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune et forbud mod spilreklamer i offentlig transport.