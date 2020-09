Flere tilskuere må vente: - Det er en våd klud i ansigtet

I weekenden kunne Odense Håndbold glæde sig over udsigten til at blive en del af den såkaldte "Superligaordning", men mandag blev det til en våd klud i ansigtet.

18 kommuner blev mandag på et pressemøde i Sundhedsministeriet ekskluderet fra ordningen i 14 dage. Heriblandt Odense.

- Når det er sagt, så er vi også godt klar over, at der er noget der er større end håndbold og andre professionelle idrætsgrene. Men det er en våd klud. Vi havde virkelig glædet os til at byde mange flere velkommen til vores Champions League kamp, siger Lars Peter Hermansen, der er direktør for Odense Håndbold.

Er klar til at tage imod dobbelt så mange tilskuere

Ordningen giver stadions mulighed for at have flere gæster end de særlige 500 til begivenheder. Og det skulle have været udvidet til at inkludere eksempelvis håndboldklubber og andre professionelle idrætsgrene, som for eksempel Metalligaen.

I forvejen har EHF udstukket særlige retningslinjer for afviklingen af håndboldkampe, der betyder, at alle gæster skal skrive under på et papir med kontaktoplysninger, samt tjekkes for temperatur inden de kan deltage.

- Vi har en plan i samarbejde med Odense Idrætspark for, hvordan en håndboldkamp skulle afvikles med 1000-1200 mennesker. Vi har egen indgang, udgang, toiletter, sprit. Vi er rigtig ærgelige over, at vi ikke får lov til at spille håndbold for flere tilskuere i hallen fremadrettet de næste 14 dage, end vi må i dag, siger Lars Peter Hermansen.

Kan få uoverskuelige konsekvenser

Situationen er ved at spidse til for Odense Håndbold, der ærger sig over, at de ikke under de nuværende restriktioner kan leve op til den forventning samarbejdspartnere og sponsorer har.

- På den korte bane kan vi godt komme igennem det, men på den lange bane vil det give os kæmpe udfordringer økonomisk. Vi kan jo ikke levere det produkt, vi har lovet at levere til både sponsorer, sæsonkortholdere og andre interessenter i Odense Håndbold. Hvis det her fortsætter ret lang tid, så får det uoverskuelige konsekvenser. Ikke bare for Odense Håndbold, men for hele den professionelle idræt, siger Lars Peter Hermansen.

- Vi viser selvfølgelig samfundssind og bakker op om de beslutninger, der bliver truffet. Når det så er sagt, så havde vi da håbet på, at kunne levere en håndboldkamp under sundhedsmæssige forsvarlige vilkår.

Tirsdag aften skal Odense Håndbold spille kamp mod Ajax, og på lørdag gælder det Champions League kamp mod Dortmund.