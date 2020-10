Flere tusinde billetter refunderes: Denmark Open bliver med markant færre tilskuere

Denmark Open spilles for 13. gang i Odense i uge 42, men det bliver på ingen måde, som det plejer i Odense Sports Park.

Det stigende antal coronasmittede og de stramme restriktioner har fået arrangørerne til at refundere et større antal solgte billetter. De oplyser ikke præcist, hvor mange billetter der er tale om, men ifølge direktør for Badminton Danmark, Bo Jensen, sælges der hvert år mellem 18.000 og 20.000 billetter - kun omkring ti procent bliver ikke refunderet.

Læs også Axelsen opereret - misser Denmark Open i Odense

Refunderingen skyldes, at der ikke må deltage flere end 500 personer i det samlede arrangement. Det omfatter både spillere, officials og tilskuere, der er til stede i hallen på samme tid.

- Vi kan desværre ikke lukke alle de mennesker ind, vi gerne ville. Det er ikke en situation, vi synes, er superfed, siger Bo Jensen, der er direktør for Badminton Danmark.

Det betyder blandt andet, at mange dagsbilletter fra torsdag til søndag bliver refunderet.

- Det kommer til at betyde et økonomisk tab i millionklassen, og det betyder, at vi skal finde nogle områder at spare på, siger Bo Jensen.

Alle topturneringer aflyst

Gang på gang har coronapandemien været skyld i aflysninger af store badmintonturneringer.

Pandemien lukkede alle internationale badmintonturneringer på topplan ned efter All England, der blev afviklet 11.-15. marts. Senest er også verdensmesterskaberne blevet aflyst.

Læs også VM i Danmark udskudt: Denmark Open afholdes som planlagt i Odense

Det skyldes, at mange af badmintonholdene, herunder Indonesien, Taiwan (Chinese Taipei) Thailand og Sydkorea, ikke har mulighed for at rejse til Danmark på grund af coronavirussen.

Denmark Open gennemføres

Denmark Open kan gennemføres - dog uden samme antal tilskuere - fordi badmintonspillerne tilmeldes individuelt og ikke som hold.

- Selve afviklingen af Denmark Open bliver ikke påvirket, men det betyder jo, at vi ikke kan skabe den samme stemning i hallen, som vi har set tidligere år, når tribunerne ikke er fyldt op. Det er jo ærgerligt, siger Bo Jensen.

En række billetkøbere vil modtage en mail om refunderingen, og pengene vil blive refunderet direkte fra Ticketmaster til det kort, der er brugt ved købet, skriver Badminton Danmark.