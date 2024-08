Flere tusinde blomster af crepepapir bundet til festival

De allersidste forberedelser til Odense Blomsterfestival bliver foldet i Gråbrødre Klosterkirke.

Blomsterdekoratør og kunstner Johnny Haugaard har fået lov til at indhylle kirken i allergivenlige blomster lavet af crepepapir.

- At få lov til at flytte ind i et kirkerum og vise kirken på en anden måde er ikke altid en nem rejse, for der er mange meninger om sådan et rum. For mig er det en æressag, fordi jeg synes faktisk, at rummet kan noget andet, og man kan trække et publikum ind, som ikke plejer at komme ind, siger han.

Blomsterfestivalen finder sted 15. til 18. august.