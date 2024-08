Flere vejarbejder betyder spærret veje i Odense

Mandag påbegyndes flere vejarbejder rundt om i Odense, og det betyder spærret veje rundt omkring under arbejderne, der finder sted over flere dage.

På Tyge Rothes Vej skal der repareres en kloakledning ved nummer 22, og derfor vil der frem til 23. august være spærret nær arbejdet. Trafikanter opfordres til at køre via Chr. Sonnes Vej og Munkebjergvej i stedet.



Også på Solskinsvej skal der repareres en kloakledning. Her opfordres trafikanter til at køre via Niels Juels Allé og Løkkevej.

På Højbyvej igangsættes en renovering af kantsten og fortov i svinget ved nr. Lyndelse Vej. Her vil der være skiltning, som viser alternativ rute, indtil arbejdet er sluttet 28. august.