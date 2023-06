Der tegner sig et flertal for at bevare Kansas City i Odense.

Ifølge det socialdemokratiske byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen, der også sidder i By- og kulturudvalget, er hans eget parti sammen med Radikale, SF og Enhedslisten enige om, at spillestedet skal bestå på trods af den nuværende økonomiske situation.

- Vi vil gerne bevare musikken. Vi vil gerne have dét spillested. Det er vi enige om, siger Claus Skjoldborg Larsen.

Men hvad partierne endnu ikke er enige om, er hvordan det konkret skal gøres. Claus Skjoldborg Larsen ser gerne, at ledelsen bliver skiftet ud. Men hvor mange andre af hans kolleger, der også mener det, skal klarlægges på et ekstraordinært byrådsmøde klokken 17 på torsdag i næste uge. Her er dagsordenen Kansas City.