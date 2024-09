Flertal vender tomlen ned til bilbegrænsninger: Men veninderne Kirsten og Majbritt er dybt uenige

Bilrestriktionerne får hende også til at tage letbanen, når hun skal ind til byen.

- Jeg gider ikke besværet. Det er efterhånden blevet så svært at komme rundt.

Begge lejre overraskede

Det overrasker ikke by- og kulturrådmand Søren Windell (K), at flertallet er imod bilrestriktioner.

- Det er også det, jeg hører hos mange borgere. Lige nu tales der om Skibhusvej, som lukkes midt på, og biler sendes ud på andre veje, der så bliver mere belastede, siger han og fortsætter:

- Det giver ikke mening, og så får den grønne omstilling almindelige borgere og erhvervslivet imod sig. Vi har et hverdagsliv, der skal fungere for borgere og byens virksomheder, der også skal rundt til kunder. Bor man uden for den indre by, så er det for mange nødvendigt at have en bil, for at hverdagen hænger sammen.

I modsat lejr hos rådmand Brian Dybro fra SF er der også overraskelse at spore - men ikke over det samme:

- Alle forandringer er svære, særligt når man taler trafik. Jeg er faktisk overrasket over, at flere ikke er imod. Jeg er overbevist om, at vi har valgt den rigtige vej både for klimaet og byens beboere. Antallet af biler og deres hastighed har samtidig betydning i forhold til støj, som mange er plaget af i dag.

Har I som folkevalgte ikke pligt til at handle i overensstemmelse med vælgernes ønsker?

- I min optik er det i god overensstemmelse med SF-vælgernes ønske om at sætte turbo på den grønne omstilling. Jeg var også med til at omlægge Thomas B. Thriges Gade, hvilket var en upopulær beslutning, som folk siden er blevet glade for. Det skal man også turde som politiker.