Flertal afviser nedrivning af bevaringsværdig bygning

Politikerne i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune tog tirsdag stilling til om hele tre bevaringsværdige bygninger skal rives ned.

Blandt andet et gammelt bindingsværkshus med stråtag fra 1777 på Tvingvej 63 i Tving sydøst for Odense. Her har ejerne søgt om at rive to bygninger ned. Den ene bygning - en driftsbygning for et nærliggende gartneri - er dog ikke kategoriseret som bevaringsværdig.

Læs også Claus fik afslag på nedrivning: Nu er den bevaringsværdige gård revet ned

Forvaltningen anbefalede politikerne at stemme for en nedrivning af bygningerne.

Opdateirng Artiklen er opdateret med nye informationer efter politikerne i udvalget har truffet en afgørelse

Museet kan ikke anbefale tilladelse til nedrivning. Bygningen fremstår som velbevaret, velproportioneret og fortæller om en væsentlig del af landsbohistorie: tidlige husmandssteder, lyder fra Odense Bys Museer i en skriftlig høring.

- Bygningen ser ikke ud til at fejle noget nævneværdigt, som jeg ser det udefra. Den er med til at fortælle historien, om de bebyggelser, der var i Tving. Det vil være en synd og skam, hvis det skal fjernes, siger Peder Dam, der er museumsinspektør ved Odense Bys Museer til TV 2 Fyn.

Et flertal i By- og Kulturudvalget besluttede tirsdag at gå imod forvaltningens anbefaling om nedrivning, og dermed blev ansøgningen om nedrivning afvist.

Ejeren af bygningen mener, at kontruktionen til den bevaringsværdige gård er i forfald. Foto: Odense Kommune

Den lille gård er optaget som bevaringsværdig i kommuneplan 2016-2028 med den såkaldte SAVE-kategori 4. Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 er de mest bevaringsværdige huse. Alle bygninger fra 1 til 4 er omfattet af kommuneplanen og skal som udgangspunkt bevares. Bygningen er også optaget som bevaringsværdig i den kommende kommuneplan 2020-2032.

Ejeren af ejendommen oplyser til Odense Kommune, at bygningen er blev købt på tvangsauktion i 1995 og er uegnet til bolig, da konstruktionerne er i forfald.

Bygning styrtet sammen

Også i Odense-forstaden Paarup har ejeren af to bevaringsværdige bygninger på Paarupvej 66 søgt kommunen om tilladelse til at rive dem ned.

De er ligesom den gamle gård i Tving registreret som SAVE-kategori 4.

En del af taget og muren på en gammel landbrugsbygning er styrtet sammen. Ejeren har søgt om tilladelse til at rive bygningen ned. Foto: Skråfoto, Klima- energi og forsyningsministeriet

I Paarup er der tale om to tidligere landbrugsbygninger fra 1860, som er i dårlig stand. Ved én af bygningerne er dele af både mur og tag styrtet sammen.

I dette tilfælde har Odense Bys Museer dog ikke modsat sig nedrivningen, da bygningerne er forfaldne.

- Det er simpelthen for sent at redde den bygning. Det her regnet ind, og ødelagt bygningen, siger Peder Dam.

På Paarupvej 66 ligger der desuden to andre bygninger, som også er bevaringsværdige. De skal dog ikke rives ned.

Udvalget gav tilladelse til nedrivning i begge tilfælde.

Læs også Ny strid efter nedrivning af 200 år gammel gård: Naboerne føler sig snydt