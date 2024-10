Flest point i næstbedste række: OB kan slå vild rekord, men det føles som opium

Denne 30-årige periode er OB’s guldalder, og det bør tjene til inspiration for nutidens OB-ledere. Det må være det, man stræber efter; at være den bedste udgave af sig selv. Det er værd at tage med, når der i disse måneder diskuteres OB-identitet i diverse fora.

Ambitionerne og den stædige stræben mod toppen må være nogle af de værdier, man tager med sig fra fortidens OB-koryfæer som Kim Ziegler og Roald Poulsen, der begge for nylig er gået bort. Potentialet er stort i Odense, og derfor bør man stræbe højt og drømme stort i stedet for at lade sig nøje.

På vej mod vild rekord?

Her og nu kan OB’s trænere og spillere dog ikke gøre andet end at fokusere på næste kamp i NordicBet Ligaen. Det er ikke muligt at slutte højere end nummer 13 i Danmark, men så må man forsøge at gøre det så suverænt som muligt.

Bortset fra svipseren på hjemmebane mod HB Køge har OB fejet al modstand af bordet, og fynboerne har stadig gode muligheder for at sætte rekord i landets næstbedste række. Hvis OB holder kursen, vil klubben sætte rekord for flest point i 1. division i moderne tid.

I tabellen herunder kan du se en liste over de mest suveræne førerhold i NordicBet Ligaen i nyere tid. Artiklen fortsætter under tabellen.