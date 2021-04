Fløj ud over bro: Bom ødelagt efter ulykke

En bil har natten til mandag ødelagt bommen ved Odins Bro i Odense. Det resulterede i, at kommunen måtte spærre for bilister i et par timer omkring middag for at udskifte den.

Det fortæller Mie Brøchner, funktionsleder i Trafik og Mobilitet hos Odense Kommune, til TV 2 Fyn.

- Bommen er blevet trykket, og det er blevet vurderet, at den er i en tilstand, hvor den skal skiftes, siger Mie Brøchner, funktionsleder i trafik og mobilitet hos Odense Kommune.