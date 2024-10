Flok af utilfredse butiksejere samledes - imod vejlukning

Butiksejere fra Skibshusvej var tirsdag morgen stimlet sammen for at kæmpe mod, at vejen lukkes for biltrafik. Ifølge apoteker på vejen, Charlotte Brun, kan butikkerne ikke overleve, hvis kunderne ikke nemt kan komme til med deres biler.

Butiksejerne havde inviteret Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) forbi, men borgmesterens kalender var fyldt ved modtagelse af invitationen, hvorfor han ikke var til stede.

Peter Rahbæk Juel oplyser i en skriftlig besked til TV 2 Fyn, at han er åben for dialog om de bekymringer, som det lokale erhvervsliv har. Derfor har han også inviteret dem til et dialogmøde 4. november.