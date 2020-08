Flere ledige i job i Odense og på Fyn

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i juli 2020 er 6.109 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,3 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er faldet fra 6,7 procent i juni til 6,3 procent i juli 2020. Udviklingen gælder beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

- Beskæftigelsen i Odense går den rigtige vej. Ledigheden falder her midt i en svær periode. Og det er stærkt, siger Brian Dybro i en pressemeddelelse.

Han mener, at det er helt afgørende, at kommunen nu investerer i uddannelse og opkvalificering af de ufaglærte ledige.

- Folketinget har åbnet nye og bedre muligheder for blandt andet uddannelsesløft og voksenlærlinge, og den chance skal vi hjælpe de ledige odenseanere med at gribe. Vi skal simpelthen løfte flere ledige fra ufaglærte til faglærte, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

Odense har landets 13. højeste ledighedsprocent. I juni 2020 havde Odense landets 11. højeste ledighedsprocent.

Fald på hele Fyn

De nyeste ledighedstal viser også, at den sæsonkorrigerede ledighed på Fyn er faldet med 702 personer den seneste måned, svarende til 2,9 procent point.

Det er et fald på 5,1 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Der er nu 13.123 ledige, svarende til 5,7 procent af arbejdsstyrken på Fyn.

- For anden måned i træk kan vi konstatere et fald i ledigheden. Ledigheden er stadig påvirket at Corona-krisen, men der er noget som tyder på, at de forskellige kompenserende og afbødende foranstaltninger har en virkning og hjælper folk tilbage i arbejde, i særlig grad har industrien og byggefagene oplevet et større fald i ledigheden, sammenlignet med sidste måneds tal, siger formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Stig Møller i en pressemeddelelse.

På Fyn har Odense med 6,3 procent den højeste ledighed, efterfulgt af Langeland og Svendborg med henholdsvis 5,2 procent og 5,1 procent. Ærø med 3,3 procent og Assens med 4,1 procent tegner sig for de laveste ledigheder.

På landsplan er den sæsonkorrigerede ledighed faldet med 5.528 personer, og ledighedsprocenten er nu på 5,2 procent af arbejdsstyrken.

