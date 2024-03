Fly havareret under landing i HCA Airport

Et fly er ved middagstid havareret under landing i HCA Airport. Det oplyser Fyns Politi.

- Vi får en melding cirka kvart i tolv om en sikkerhedslanding, siger Peter Vestergaard, vagtchef ved Fyns Politi.

Han forklarer, at der er tale om et et-motors fly med to mand i.

- Da flyet er under landing - altså da den for kontakt med underlaget i lufthavnen - sker der en defekt i landingsstellet, siger Peter Vestergaard.

Vagtchefen tilføjer, at det fører til at flyet havarerer, men at der i den forbindelse ikke var nogen, der kom noget til.

Politiet har været til stede i lufthavnen, men har nu afsluttet sit arbejde. Sagen overgår nu til havarikommissionen, der skal forsøge at finde den nærmere årsag til, at flyet havarerede.