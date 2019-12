Flyt og få 15.000 kroner: Så mange har bedt om flyttehjælp

Odense Kommune og tre boligselskaber vil belønne kriminelle, hvis de flytter ud af de almene boliger i Risingområdet. Det har givet en del henvendelser.

Det er kun beboere med en dom i 2019, der kan modtage tilbuddet.

- Vi har fået 20 henvendelser, som vi har sagsbehandlet. Det viser sig, at der er to i målgruppen, som har modtaget dom i 2019 og har ønsket at gøre brug af tilbuddet, siger Jan. J. Sørensen, der er tryghedskonsulent i Boligsocialt Hus i Odense.

Økonomiske goder til kriminelle

Kommunen har taget det drastiske tiltag og tilbyder at give en gratis flytning samt 15.000 kroner for at få færre kriminelle i området, fordi beboersammensætningen i løbet af den nærmeste fremtid skal ændres, så der bor færre kriminelle i de almene boliger i området.

Boligforeningerne tilbyder at betale de dømtes flytning og halvdelen af første måneds husleje det nye sted.

Fra Odense Kommune kommer der 15.000 kroner til øvrige udgifter i forbindelse med flytningen. Det usædvanlige tilbud kommer for at undgå, at Rising-området ender som hård ghetto - og dermed risikerer nedrivning.

Virker det?

Det er dog uvist, hvor mange kriminelle der skal henvende sig, før tiltaget er en succes.

- Det er svært at sige, fordi tallene ændrer sig hele tiden. Vi har en formodning om, at det er gunstigt, uanset hvor mange det bliver, siger Jan. J. Sørensen.

Lignende tiltag fra Aarhus viser, at støtte til flytning hjælper med at få nedbragt risikoen for at ende på regeringens ghettoliste.