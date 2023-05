Flytning fra Svendborg Sygehus fremskyndes

Regionsrådet i Regions Syddanmark har mandag besluttet at fremrykke flytningen af aktiviteter mellem Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital.

En flytning af udvalgte funktioner var allerede planlagt, men med fremskyndelsen håber regionspolitikerne, at blandt andet det kommende center for planlagt kirurgi på Svendborg Sygehus kan se dagens lys hurtigere end først forventet.



Det er er den akutte kirurgi og behandling af traumepatienter, der skal flyttes fra Svendborg til Odense. I første omgang har politikerne dog alene bedt administrationen om en plan for fremskyndelsen, som senere skal behandles politisk.



- En fremrykning vil blandt andet betyde, at patienter fra det sydfynske område hurtigere end forventet vil få adgang til døgnbemandede akutte behandlingstilbud på lige fod med patienter fra resten af Fyn. Men inden det kan ske, skal fremrykningen af funktioner planlægges og fremlægges endeligt til beslutning for os politikere, siger formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S).