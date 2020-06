Flyttehjælp fra Dyrenes Beskyttelse: Nu har svanefamilien fundet et nyt hjem

Det har været to hektiske dage for svanefamilien, der har forsøgt at flytte henover Fynske Motorvej syd om Odense, men nu er der en forholdsvis lykkelig slutning på historien.

Svanefamilien boede oprindeligt syd for motorvejen, men svaneparret havde udset sig en sø lidt nord for motorvejen. Problemet er bare, at svaneungerne ikke er store nok til at flyve endnu, så ruten måtte gå henover motorvejen. Til fare for både svanefamilien og bilister, der stoppede op.

- Forældrene kan dufte, at der måske er noget på den anden side af vejen, som er bedre end den lille sø, og så har de på en flyvetur set søen nord for motorvejen. Så vil de gerne derover, og det kan kun blive på gå-ben for svaneungerne, siger Olav Wulff, der er frivillig kredsformand i Dyrenes Beskyttelse.

Flyttedag inden myldretid

Fyns Politi ringede søndag formiddag efter til Dyrenes Beskyttelses døgnvagt, så svanerne kunne få hjælp til at finde et mere permanent sted.

Flyttetidspunktet har været i weekendtrafikken, hvor der var mindre biler på motorvejen. Derfor frygtede Fyns Politi, at de ville forsøge igen mandag, hvor trafikken bliver noget mere aktiv.

Dyrenes Beskyttelse sendte derfor Olav Wulff, der er frivillig kredsformand, ud på svaneopgaven.

- Vi har kunnet guide dem med tæpper i stedet for at tage dem under armen, og det stresser dem mindre, siger Olav Wulff.

Stor og lækker sø

Svaneparret havde udset sig Glisholm Sø nord for motorvejen, og fordi de tillod sig at dirigere trafikken tidligere i dag, så er det lykkedes dem at komme på plads næsten helt selv. Dyrenes Beskyttelse har hjulpet med at guide dem ned til søen.

- Vi skulle have flyttet dem manuelt, hvis ikke de selv var kommet herover. Og det er lidt mere voldsomt, for så skal vi have fat i halsen af dem og have dem under armen, siger Olav Wulff.

Olav Wulff har været ude til masser af opgaver med en vildfaren svane, og han vurderer, at sandsynligheden for, at de bliver boende i søen, er ret stor.

- Den er rimelig stor, for det er en lækker sø, og der er god plads. Så de bliver til ungerne kan flyve. Jeg kan se, der er en enkelt svane mere nede i den anden ende, men han er enlig, så der bliver ikke den store kamp der, siger Olav Wulff.

Da svanefamilien forsøgte flytteforsøget lørdag, var der otte svaneunger. Søndag kunne TV 2/Fyns reporter tælle tre.