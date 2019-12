Flyttetilbud til kriminelle: Kun tre kriminelle er flyttet fra Solbakken

Kun tre med en plet på straffeattesten er flyttet fra området solbakken. Det er for lidt til at fjerne området fra ghettolisten, og det får konsekvenser for de almindelige borgere der bor der.

- Det var et desperat forsøg på at få ændret beboersammensætningen, siger rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, Brian Dybro (SF).

I starten af november fik boligområderne Påskeløkken, Risingparken, Smedeløkken og Solbakken en seddel i deres postkasse, en seddel, der også blev hængt op i opgangene. På dem stod der: "Tilbud. Tilskud til flytning. Har du fået en dom i 2019, har du mulighed for at få flyttehjælp".

15.000 kroner, 14 dages husleje og intet indskud lød tilbuddet på.

- Det er dybest set en lortesituation, siger Brian Dybro.

Gamle tal når ny liste kommer

Solbakken har været på ghettolisten siden 2017, men tilbuddet har ikke hjulpet alverden. Kun tre personer med en plet på straffeattesten har valgt at tage imod tilbuddet.

- Vi kunne se, at hvis vi fik 10-15 kriminelle til at flytte fra området, så ville Solbakken ikke være på ghettolisten. Det viser måske også noget om, at det er en meget rigid opgørelse, siger Brian Dybro.

Hvis 10-15 personer havde taget i mod tilbuddet, kunne en nedrivning af beboelse i området have været undgået. Men nu risikerer op mod 60 procent at blive revet ned.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at 12 kriminelle for meget, og så skal man rive helt almindelige menneskers bolig ned. Det er jo det, vi har forsøgt at undgå, siger Brian Dybro.

Når ghettolisten kommer i 2020, bruges der tal fra 2019 og 2018. Det er derfor, at kommunen har haft travlt med at forsøge at mindske antallet af kriminelle i ghettoområderne for at undgå, at områderne kommer på den hårde ghettoliste.