FOA-formand frustreret over letbane: Har brugt 700.000 kroner på advokat-bistand

- Det er jo ikke meningen, at man hver gang man har en afgørelse fra ekspropriationsmyndighederne, så skal have sagen i retten for at se, om man ikke kan opnå et andet resultat, siger Hans Henrik Banke, der godt forstår, at FOA er frustreret.



FOA er ikke kun generet af, at letbanen ikke vil betale for ekspropriationen, men også at støjen fra letbanen.

Derfor indgår det element nu også i sagen.

Nina Skov-Lauridsen opfordrer Odenses politikere, der ejer letbaneselskabet, til at være opmærksom på, hvad skatteborgernes penge bruges på.

Letbanen har hyret advokatfirmaet Bech-Bruun, der er et af landets største advokatfirmaer.

TV2 Fyn har forgæves forsøgt at få oplyst, hvor mange penge Odense Letbane hidtil har brugt på at føre sager mod lodsejere.

- Jeg har det lettere anstrengt med den sag, fordi vi som lodsejere bliver kostet rundt i manegen og overdænget med papirer. Er det meningen, at vi som lodsejere skal trækkes igennem det her, for at der er nogen der kan få en principiel afgørelse, der går på, at man kan ekspropriere uden, at lodsejerne skal have noget for det. Jeg håber ikke, det er den politiske dagsorden, siger Nina Skov-Lauridsen.