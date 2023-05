Fodbolddirektør skærer igennem: - Siger træneren nej, så siger jeg ja

- Siger Andreas Alm nej, så kommer du til mig, så siger jeg ja. Sådan er det.



OB’s svenske fodbolddirektør, Björn Wesström, har det sidste ord, når der skal tages endelige beslutninger om førsteholdet i OB. I hvert fald når det kommer til, hvilke spillere fra OB’s u19-holder der skal have chancen på superligaholdet.



Det fremstår tydeligt i første afsnit af TV 2 Fyns nye serie om OB, ”En gang Odense – altid Odense”, som du kan se på TV 2 Fyn og Viaplay.

Ledelsen i OB’s akademi med blandt andre akademichef Tonny Hermansen og u19-træner Ivan Poulsen holder møde med Björn Wesström om den såkaldte transition, altså når de unge spillere fra akademiet skal op og spille med superligaholdet og integreres i truppen.

- Hvis Ivan (Poulsen, cheftræner for OB’s u19-hold, red.), Tonny (Hermansen, akademichef i OB, red.) eller hvem som helst synes, at en spiller har præsteret på et niveau, så det er godt for OB, med alle konsekvenserne in mente og på trods af, at han ikke er på transitionslisten, at give ham en mulighed, så findes den mulighed.

- Jeg kan ikke se, hvem der skulle sætte en stopper for det, siger Björn Wesström i serien.

Fodbolddirektøren understreger dog, at OB-træner Andreas Alm i den periode, hvor mødet finder sted, måske ikke har så meget rum til at satse på unge og uprøvede spillere.

Hvem har ansvaret?

OB har på det tidspunkt fået en katastrofal start på superligasæsonen og ligger sidst i rækken med blot et point efter de første fem kampe.

Derfor er det måske – i nogens øjne – mere oplagt at satse på erfarne kræfter frem for nye, uprøvede talenter fra Akademiet for at få rettet op på det, der på daværende tidspunkt ligner en synkende skude.

- Hans fokus er nok et andet sted end på talentudvikling, tror jeg, siger Björn Wesström og fortsætter:

- Det er jo heller ikke ti spillere, vi taler om. På et år er det måske tre. Men hvem tager beslutningen? Det er mit spørgsmål til jer, spørger fodbolddirektøren ud i lokalet.