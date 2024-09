Fodbolddommer overfaldet og truet på livet under kamp

En fodboldkamp i Serie 2 mellem Skt. Klemens (SKFIF) og FIUK, Odense udviklede sig lørdag dramatisk, da kampens dommer blev overfaldet fysisk og verbalt med dødstrusler.

Episoden bekræftes af formanden for SKFIF Lasse Olsen, der også fortæller, at han selv samt nogle af klubbens spillere ligeledes blev udsat for verbale dødstrusler undervejs i kampen.

Formanden ønsker dog ikke at uddybe episoden, da han endnu ikke har skrevet sin indberetning til DBU Fyn. Fyns Politi oplyser søndag, at de ikke har modtaget en anmeldelse om vold i forbindelse med kampen.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra FIUK, Odense, men det har endnu ikke været muligt.