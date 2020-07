Fodbolddrenge mødte OB-idoler: - Det har været mega fedt

Der bliver driblet, hoppet, dabbet og grinet til DBU's fodboldskole i Korup IF, hvor børn i alderen seks til elleve år har afsat hele uge 27 til den aktive hobby på fodboldbanen.

Blandt børnene er 11-årige Jamie Andersen, som særligt har set frem til torsdagens program.

- Vi skal møde to OB-spillere, og det er sådan nogen, man ser op til, fordi de er professionelle. Det bliver sjovt, siger den glade fodbolddreng og tonser ud på banen for at spille bold med sine kammerater.

Læring og gode venskaber

Grundet coronakrisen var det længe uvist, om fodboldskolen ville blive en realitet denne sommer, så det var en flok glade unge fodboldspillere, der pjattede med hinanden i Korup IF.

- Det har været sjovt, fordi man lærer meget og får bedre venskaber, siger Jamie Andersen, der både har trænet løb, fysisk tæning, skud og intervaller i løbet af ugen.

Jamie Andersen tonser rundt med kammeraterne på banerne i Korup IF. Foto: Julie Lapp

Også fodboldskolens trænere var glade for at kunne give børnene en hel uge i fodboldens tegn.

- Det har været super fint, og ungerne har været glade for at spille noget fodbold, siger træner Mads Godt og forklarer, at ugens højdepunkt er besøget af spillerne fra OB.

- Alle børnene har talt om det og set videoer derhjemme. De fleste er kæmpestore OB-fans her på Fyn, siger han.

Trofaste OB-fans

Hele ugen har der været fart over feltet, men der var lidt ekstra spænding blandt børnene, da OB-spillerne Mart Lieder og Alexander Juel Andersen kom gående ind på græsset i de blå og hvide striber.

Der var nemlig vaskeægte OB-fans gemt i flere af fodboldskoleeleverne.

- Jeg har været til alle kampe i den her sæson. Det har været fedt, selvom det ikke går lige godt hver gang, smiler Jamie Andersen.

OB-spillerne blev modtaget med smil, forventning og mange spørgsmål.

Det var stort for de små fans at få autografer fra Mart Lieder og Alexander Juel Andersen. Foto: Julie Lapp

- Hvordan synes I selv, det gik mod Silkeborg, spurgte en af de kække fodbolddrenge og fik både Mart Lieder og Alexander til at grine. For et par uger siden led OB nemlig et nederlag med seks mål til den midtjyske klub.

- Det er altid rart at være ude og fortælle lidt om, hvordan det er at være professionel fodboldspiller. Altid lidt skæve spørgsmål og hyggeligt at skrive autografer, som jo så foregår lidt på afstand grundet corona, siger Alexander Juel Andersen.

Autograferne var nemlig skrevet på forhånd, og der var ikke high-fives eller billeder til de unge fodboldspillere. Men oplevelsen var ikke til at tage fejl af.

- Det var mega fedt

Drømmen om at spille i England som professionel fodboldspiller lever stærkt videre i Jamie Andersen efter dagens oplevelse.

Og det var netop håbet for Alexander Juel Andersen.

Alexander Juel Andersen var glad for at kunne give de små fodboldspillere en god oplevelse. Foto: Julie Lapp

- Måske er der nogen af dem, der lytter lidt ekstra efter, hvis de drømmer om at blive profesionelle. Og så kan jeg bare se, at de får smil på læben. Jeg håber i hvert fald, at de bliver glade, smiler forsvarsspilleren.

Glad var Jamie Andersen i hvert fald, da han stod med to autografer i hænderne. Med et rullefald, et dab og en spurt ud midt på banen, var der lidt ekstra energi i benene til resten af tiden på fodboldskolen.

- Det var mega fedt. Det er fordi, man ser op til dem og tænker, at når de er professionelle, så vil man lige give lidt ekstra, smiler Jamie Andersen.