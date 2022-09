Fodboldekspert om OB-krise: Alm hænger i en tynd tråd

Mads Junker, fodboldekspert på TV 2 Sport, undrer sig over, at OB's cheftræner Andreas Alm stadig styrer løjerne i klubbens superligatrup.

- De vandt fire kampe i sidste sæson i grundspillet, og de har vundet to kampe i de første otte mulige forsøg.

- Så jeg er lidt overrasket over, at han stadigvæk sidder i sædet.

Den eneste blamage skete i pokalturneringen. Her blev det fynske fodboldfyrtårn blev sendt retur fra Falster efter 1-1 i den ordinære spilletid og en afgørelse på straffespark.

Ifølge Mads Junker vil en fyring af Andreas Alm give ny energi til spillertruppen.

- Jeg har jo selv spillet på rimelig højt plan, og der var det simpelthen nogle gange nødvendigt at få renset luften.

- Og det nemmeste i fodboldens verden er, at fyre én træner i stedet for 25 spillere, siger den 41-årige fodboldekspert, som trækker på erfaringer fra syv landskampe og en karriere som udlandsprofessionel.

Han mener, at et cheftrænerskifte kan hjælpe de spillere, som har svært ved at se sig ud af problemerne.

- Det kan godt være, man siger de rigtige ting i pressen, men når du møder en omklædningsrummet, og det hele hænger som en sort sky, så kan det være meget rart, at der der kommer en ny mand og siger nogle nye ting, uddyber han.

Mads Junker: Det skriger efter nye impulser

De meldinger, som er kommet fra truppen, peger mere på spillerne selv, og ikke på Andreas Alm eller miljøet omkring dem.

Alligevel mener Mads Junker, at den korteste vej til at få vendt bøtten er en ny cheftræner.

- Det er stadig den nemmeste vej til, at skabe noget ny energi. Det er selvfølgelig fint, at komme med opbakning til sin træner, det gør man selvfølgelig også som spiller, så længe han stadigvæk er træner, jeg synes bare at det begynder, at skrige efter at der kommer nogle andre impulser.

- Jeg synes OB i mere end en sæson ikke har været specielt gode. De har ikke vist noget frisk energi, så det er ikke et OB-hold man kan genkende, synes jeg, siger Mads Junker.

Han vurderer samtidig, at nederlaget til FC Midtjylland i pokalfinalen i slutningen af maj kunne have givet holdet et helt andet udtryk op til denne sæson.

- Men med de præstationer, der har været og de resultater, ikke mindst, så synes jeg det er ved at være på tide, at man at man sætter en ny mand foran gruppen.