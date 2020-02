Vejret driller superligaen: OB-Brøndby spilles som planlagt - talent er tæt på debut

Opdatering Dårligt vejr driller afviklingen af søndagens kampe i superligaen. Således blev kampen mellem FC Nordsjælland og Horsens aflyst godt en time før planlagt kampstart. Aflysningen skete på grund af kraftig blæst som udgjorde en sikkerhedsrisiko, da reklamebander risikerede at rive sig løs. AGF og Randers FC måtte aflyses. Her var grunden, at banen var for sumpet. Til gengæld melder OB, at OB-Brøndby bliver spillet som planlagt.

Den 20-årige Mikkel Hyllegaards drøm om, at løbe ind på Ondese Stadion iført en af de blå-hvide spilletrøjer kom søndag formiddag nærmere virkeligheden.

Hans navn optæder nemlig i den trup som cheftræner Jakob Michelsen har offentliggjort.

Truppen indeholder 19 navne, og angriberen Mikkel Hyllegaard er således sluppet igennem det første nåleøje ved at være plukket ud af den 24 spillere store bruttotrup.

OB møder på Odense Stadion Brøndby klokken 18.00 i forårssæsonens første runde.

Fyns Politi meddeler på Twitter, at man er klart il at tage imod fansene fra den københavnske vestegn og at fansene tradtionen tro vil blive dirigeret hen til en såkaldt fanzone i Nørregade.

Her vil de blive passet op fra omkring klokken 15.00 og et par timer frem, hvor de ventes at spadsere de knap 3,5 kilometer ud til stadion i Bolbro.

Dagens OB-trup ser således ud:

27. Oliver Christensen

30. Sayouba Mandé

2. Oliver Lund

3. Alexander Juel

4. Ryan Johnson Laursen

5. Kasper Larsen

6. Jeppe Tverskov

7. Issam Jebali

8. Janus Drachmann

9. Mart Lieder

10. Sander Svendsen

16. Jørgen Skjelvik

19. Aron Élis Thrándarson

20. Jacob Barrett Laursen

23. Troels Kløve

24. Marco Lund

26. Mikkel Hyllegaard

29. Mads Frøkjær

41. Tarik Ibrahimagic