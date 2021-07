Fodboldfest på odenseanske plejecentre

En af beboerne, der fik mulighed for at se fodbold lørdag aften, hvor Danmark spillede kvartfinale, er Lauge Elgaard.

- Vi følger med i det, for det skal vi jo helst vinde, lød det fra den 83-årige beboere tidligere lørdag.



Besøg af rådmand

Han forklarede, at der til festen også skulle være øl. Nærmere bestemt skulle han have sig en Albani.

På Sanderum Plejecenter får beboerne lov til at se kampene sammen i fællesrummet i stedet for at se det hver for sig på deres værelser.