Fodboldformand om rygeforbud: - Jeg vil ikke være bussemand

På den regnfulde januar-torsdag blev der på gangene på rådhuset i Odense taget de første skridt til at skodde smøgerne på byens boldbaner og idrætsanlæg.

Odense kommune vil ganske simpelt have bugt med en usund kultur - både nu og for fremtidens potentielle rygeres skyld.

Læs også Trods stor udskiftning i Odense Håndbold: Vi vil stadig være blandt de bedste

Men det bliver ikke med Peter Nielsens gode vilje. Han er formand for Old Boys-afdelingen i den hæderkronede fodboldklub B 1913.

- Jeg forestiller mig ikke, at jeg skal gå rundt på 1913's anlæg og være bussemand.

Den holdning er Peter Nielsen ikke alene om. I paraply-organisationen SIKO (Samvirkende Idrætsklubber i Odense, red.) der samler 220 foreninger, er der heller ikke begejstring for forslaget.

- Det er vi lidt bekymrede for, fordi vi synes det er et lidt for stort indgreb i den personlige frihed, siger SIKO-formand Henrik Schmidt.

Helt basalt handler det om kultur, en fodboldkultur, hvor en øl og en smøg ved sidelinjen har været en del af spillet i generationer.

- Der er folk der er kommet i klubben i en menneskealder eller måske endda to, siger B 1913-formanden Peter Nielsen og tilføjer, at hvis han føler sig generet, kan han sige det eller gå et andet sted hen.

Skudt over målet

Formanden for SIKO ser gerne at fremtidens unge bliver røgfri, men forslaget er skudt langt over målet, mener han.

- Vi er enige i at vi skal hen og påvirke både børn og unge mennesker til ikke at komme i gang med at ryge, men det mener vi ligger i opdragelsen hjemmefra, siger Henrik Schmidt.

Både Henrik Schmidt og Peter Nielsen imødekommer gerne politikerne, og mener at et kompromis med rygeområder er løsningen.

- Odense Kommune må lave to eller tre rygekabiner på 1913's anlæg, hvor man henstiller til at folk de ryger der, siger Peter Nielsen.

Forslaget om et rygeforbud på Odenses boldbaner og idrætsanlæg er født af Susanne Crawley (R), og meget tyder på, at der kan samles et flertal i byrådet for forslaget.

Både SF og Socialdemokratiet bakker nemlig op om den radikale børn- og ungerådmands forslag.

Det er Susanne Crawleys ønske at rygeforbuddet kommer til at gælde fra 1. april.

Læs også Kulturarv ødelægges: Ulmende modstand rokker ved beslutning om vejlukning