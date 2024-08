Fodboldklub indgiver politianmeldelse efter fakturasvindel

Politikere i Odense Kommunes By- og Kulturudvalg har onsdag godkendt et rentefrit lån til den økonomisk trængte fodboldklub Dalum IF. Det bekræfter By- og Kulturrådmand Søren Windell (C).

Lånet på 900.000 skal redde klubben fra konkurs, skriver Fyens Stiftstidende.

- Udvalget er blevet enige om at man gerne vil hjælpe Dalum IF i den situation, klubben er i. Men vi har også sagt, at man internt skal sørge for, at den her klublicens bliver udgiftsneutral for dem, siger Søren Windell til TV 2 Fyn.

Ifølge Fyens Stiftstidende har klubbens bestyrelse samtidig indgivet en politianmeldelse mod en lokal erhvervsmand, som har skrevet sit eget kontonummer på en faktura, som er sendt på vegne af Dalum IF.

Den oplysning bekræfter medlem af By- og Kulturudvalget, Maria Brumvig (S). Hun er selv blevet orienteret om politianmeldelsen i dag.

Manden som er politianmeldt har tidligere være involveret i bestyrelsesarbejde hos Dalum IF, og siger selv, at det var en fejl hans kontonummer endte på fakturaen, samt at pengene er gået til klubben til trods for, at de endte på hans bankkonto.

Lånet til fodboldklubben er nu indstillet til Byrådet at godkende.