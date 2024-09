Fodboldklubber holder fans og presse væk: OB vil have arbejdsro bag lås og slå

De fleste klubber begrunder lukket træning med behovet for at skabe de bedste muligheder for at præstere og forberede sig.

Klubberne vil undgå, at alle aktiviteter fra træningsbanen bliver delt i pressen og på sociale medier, men formand i Danske Sportsjournalister Jimmy Bøjgaard kalder det bekymrende.

- Generelt er det bekymrende at høre. OB er Fyns stolthed og et fællesskab med fremgang på stadion og masser af tilskuere. Det rimer ikke på lukket træning. Der er stor opbakning på trods af den store nedtur og sportslige modgang, og jeg synes, at det er forkert, at man så lukker træning overfor presse og fans. Jeg har en vis forståelse for, at der er nogle ting, man gerne vil gøre selv, men det er noget sludder at tro, at man spiller bedre, hvis man holder alt hemmeligt. Man skal også huske, at OB spiller i 1. division og ikke i Premier League, siger Jimmy Bøjgaard til TV 2 Fyn.

Han mener, at der i dansk fodbold bør være plads til at have dørene åbne over for presse og fans, og han tror ikke, at lukkede døre vil have stor effekt på sportslige resultater.

- Tværtimod tror jeg, at man som klub vil opleve en stor positiv effekt, hvis man er åben og tilgængelig. Det kan endda give mere ro med stor åbenhed, fordi fans og medier så ikke vil debattere og spekulere på, hvad klubben laver for lukkede døre, siger han.

- Jeg vil opfordre alle klubber til at være mere åbne end lukkede, og de skal huske nuancerne. Vi kan ikke diktere deres dødboldstræning, men vi følger udviklingen stille og roligt. Jeg håber, at det regulerer sig selv, og jeg vil også rose Søren Krogh for hans tilgang til medierne i forårets nedrykning. OB bør jo være noget af det mest åbne, folkelige og fede, der findes på Fyn – og ikke noget, man forbinder med at være lukket, tilføjer Jimmy Bøjgaard.

Mellem arbejdsro og åbenhed

I OB er træner Søren Krogh bevidst om, at det også er nødvendigt at lade fans og publikum komme tæt på holdet – også selvom holdet har brug for arbejdsro.

- Det er ikke et ønske om at være en lukket klub. Vi træner meget i Ådalen, hvor der er åbent, men nogle gange skal vi have lidt arbejdsro. Da Luca Kjerrumgaard blev skadet, kunne det læses på nettet få sekunder efter. Det kunne Horsens nå at reagere på. Sådan er det være i OB, og det skal der være plads til, men jeg vil bare gerne pålægge mig et mandat til at have arbejdsro en gang imellem, siger Søren Krogh.