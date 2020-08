Fodboldskole i Vollsmose skal skubbe børn ind i idrætslivet

Der er heftig aktivitet på B1909's anlæg i Odense-bydelen Vollsmose i denne uge.

150 børn på fodboldskole tonser rundt på græsset, mens de jagter bolde og mål.

Jeg skyder hårdt. Det er nok det, jeg synes, jeg er bedst til Asil Yasser, 5. klasse, Abildgårdskolen

- Jeg elsker at spille fodbold. Det er så hyggeligt, siger Asil Yasser, som snart skal starte i femte klasse på Abildgårdskolen.

Hun spiller i forsvaret og er med på fodboldskolen i Vollsmose for anden gang.

- Jeg har lært nogle nye at kende. Det er sjovt, men det er også hårdt, for det er længe siden, jeg har spillet fodbold, siger Asil Yasser.

Asil Yasser er med på fodboldskolen for anden gang. Foto: Ole Holbech

Netværk er vigtigt

Der er 150 pladser på skolen, som alle er revet væk, og ifølge en af arrangørerne er det ikke så underligt.

- Fodbolden kan skabe netværk og gøre, at man kommer hinanden ved på tværs. Man får noget kammeratskab og nogle nye venner, og det netværk er vigtigt for børn og unge, siger Paul Hansen og fortsætter:

- Vi ser meget gerne, at deres interesse bliver vakt, så de også melder sig ind i for eksempel B1909 bagefter.

Han er fritidskonsulent hos get2sport i Vollsmose, som er en del af Dansk Idrætsforbund, som støtter idrætslivet i udsatte boligområder.

- Vi vil gerne aktivere børnene og de unge. De har godt af at lave noget andet, og der synes vi, fodbold er det helt rigtige. Heldigvis er det sådan, at fodbold nok er det mest interessante for børn og unge i Vollsmose, siger Paul Hansen.

En pris, hvor alle kan være med

DBU afholder fodboldskoler i hele landet sommeren over. Normalt koster en uge på fodboldskole mellem 800 og 900 kroner, mens fodboldskolen i Vollsmose koster 150 kroner per barn.

På den måde har børn fra familier med knap så mange penge også mulighed for at sende deres børn på fodboldskole.

- Når man bor i et ghetto-område, laver vi en reduceret pris på det. Det er nøjagtig samme tilbud som alle andre steder i Danmark. Med andre ord; det er en rigtig fodboldskole, siger Paul Hansen.

Det betyder blandt andet, at alle deltagere får udleveret tøj, drikkedunk og en fodbold, og så får de selvfølgelig en masse træning i både finter og driblinger.

- Vi har hyret nogle erfarne trænere, som kan hjælpe børnene med forskellige øvelser og skills og gøre dem bedre til fodbold, siger Paul Hansen.

Det kommer blandt andre også Asil Yasser til gode.

- Jeg skyder hårdt. Det er nok det, jeg synes, jeg er bedst til, siger hun.

Fodboldskolen i Vollsmose koster 150 kroner. Langt under normalprisen på 8-900 kroner. Foto: Ole Holbech