Fodgængere måtte springe for livet: Så du vanvidsbilisten i den sorte bil?

Fyns Politi efterlyser vidner og trafikanter i en sag om vanvidskørsel, der blev begået lillejuleaften omkring klokken 13 i Odense.

Den hasarderede kørsel skete på Østerbro og i Grønlandsgade og Kochsgade, hvor en sort Mitsubishi Colt-personbil med tre unge mennesker kørte hensynsløst og med alt for høj fart - mere end 100 procent over de tilladte 50 kilometer i timen.

Flere trafikanter måtte undvige for ikke at blive ramt, oplyser politiet.

Så du den sorte bil? Foto: Fyns Politi

Ung mand fængslet

Føreren af bilen, en 26-årig mand, sidder fængslet i sagen til den 20. januar, men efterforskerne hos politiet vil gerne i kontakt med vidner, der så den hasarderede kørsel den 23. december, især personer, der måtte springe for livet.

Helt specifikt efterlyser Fyns Politi vidner i forbindelse med to situationer:

Situation 1: Fyns Politi vil gerne tale med føreren af en Piaggio Ape ”tuc tuc”, der kørte mod øst, og ud fra nummer 66 på Østerbro måtte undvige for ikke at blive påkørt.

Situation 2: Fyns Politi vil gerne i kontakt med to fodgængere, som gik på fortovet på Kochsgade ved Hjørnets Kiosk. Her måtte de springe, for ikke at blive ramt af personbilen, der kørte over fortovet fra parkeringspladsen ud på Kochsgade.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.