Følg kampen live: Mads Frøkjær-Jensen sender OB til pause med en udligning

Tager man ja-hatten på, har OB gode chancer for at hente point i fredag aftens voldsomt vigtige udekamp mod FC Nordsjælland.

Set over de seneste fem opgør står den 2-2 i sejre. Den femte endte uafgjort på Farum Park.

Således lægger den optimistiske vurdering op til, at OB kan gå fra banen ved 20.45-tiden med minimum ét point.

Dertil skal lægges, at siden OB i søndags åbnede årets kampe med 0-0 hjemme mod Randers FC, så er det 18-årige stortalent Yankuba Minteh igen trådt ind på holdet efter at være faldet i unåde på grund af brud på OB’s husregler.

Med i ligningen skal dog også indregnes, at FC Nordsjælland efter sæsonens første 18 kampe topper tabellen, mens OB med en placering som nummer seks ligger i et tæt midterfelt på seks hold, der kæmper en hård kamp for at slutte i den eftertragtede top-6.

Samtidig er aftenens værter det hold, som klart har lukket færrest mål ind og som kun overgås af FC København i scorede mål.

Yankuba Minteh er trådt direkte tilbage i startopstillingen, som du kan se her: